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1 час назад

Керчь начала принимать украинских беженцев

ТАССТАСС

Керчь в ночь на пятницу приняла около двух десятков беженцев из Мариуполя и Херсона и готовится в течение суток принять еще около 170 эвакуированных, сообщил журналистам глава керченской администрации Святослав Брусаков.

Керчь начала принимать украинских беженцев
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В Керчь начали прибывать жители Украины, эвакуированные из Мариуполя и Херсона. Для них подготовлены два пункта временного размещения - в гостинице "Меридиан" и пансионате "Москва-Крым", организовано питание. Ночью приехали 19 человек, в течение суток ожидается прибытие еще около 170 человек", - сказал Брусаков.

Он отметил, что в городе готовы принимать украинских беженцев.

"Разместим, окажем необходимую помощь, консультацию. Они определенное время побудут в наших ПВР и выдвинутся дальше. Им дана возможность в будущем ехать, куда они хотят, и мы будем этому способствовать", - отметил Брусаков.

В Мининформе Крыма ранее сообщали, что на полуострове открыли девять пунктов размещения, а всего планируют развернуть 27 ПВР.

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