Керчь начала принимать украинских беженцев

"В Керчь начали прибывать жители Украины, эвакуированные из Мариуполя и Херсона. Для них подготовлены два пункта временного размещения - в гостинице "Меридиан" и пансионате "Москва-Крым", организовано питание. Ночью приехали 19 человек, в течение суток ожидается прибытие еще около 170 человек", - сказал Брусаков.