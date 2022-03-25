Обзор иноСМИ: бензин по 120 евро в Германии и дефицит продуктов в Бельгии

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Бельгийские магазины ограничивают продажу продуктов

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Украинский кризис отразился на поставках товаров в супермаркеты Aldi, Lidl и Carrefour в Бельгии. Как пишет L’Alsace, сеть бельгийских супермаркетов Colruyt также установила ограничения на покупку определенных продуктов, чтобы избежать дефицита: в руководстве сети объяснили, что поставки не успевают за спросом.

Бельгийские магазины Lidl ограничили продажу оливкового масла, овощных консервов и туалетной бумаги, чтобы избежать пустых полок. Аналогичные меры были приняты в Aldi, где теперь в одни руки можно приобретать не более трех пакетов пшеничной муки, трех бутылок растительного масла и трех пакетов смеси для выпечки хлеба. У поставщика Aldi нет проблем с производством, но цепочка поставок не поспевает за внезапным всплеском продаж. Супермаркеты отмечают рост спроса на продукты питания, так или иначе связанные с российским импортом.

«Визит Асада в ОАЭ высветил разногласия с Вашингтоном»

Президент Сирии Башар Асад побывал с «неожиданным» визитом в ОАЭ на прошлых выходных, рассказал ливанский портал Raseef22. Эта поездка стала первым визитом Асада в ОАЭ после начала сирийского кризиса в 2011 году.

Соединенные Штаты не приветствовали этот шаг, в Госдепартаменте США заявили, что «крайне разочарованы и обеспокоены очевидной попыткой узаконить Асада». В ОАЭ возразили, что визит сирийского президента проистекает из стремления ОАЭ «закрепить роль арабов в сирийском досье и убежденности в необходимости переговоров». В ОАЭ подчеркнули, что те, кого визит возмущает, поддерживали терроризм в Сирии.

«Западные санкции против России наносят ущерб обеим сторонам»

Западные страны ввели против России обширные санкции на фоне украинского кризиса. Как отмечает «Синьхуа», аналитики считают, что хотя российское правительство борется с последствиями санкций, жизнь россиян, несомненно, страдает. В то же время экономика США и стран Запада неизбежно понесет ущерб от санкций, и жизнь людей в этих странах также изменится.

Репортер «Синьхуа» в Москве рассказал, что цены на большинство товаров выросли, а такие продукты, как рис, гречка, мука, макаронные изделия, масло, соль и консервы быстро заканчиваются в магазинах. В то же время индекс потребительских цен в США вырос на 7,9 процента в годовом исчислении, это является самым большим годовым приростом с 1982 года. Средняя цена бензина в США остается на уровне в 4,25 доллара за галлон по сравнению с 2,76 доллара за галлон год назад. Жители Берлина раньше могли заправить бак за 80 евро, а теперь - не меньше чем за 120 евро.

США ввели санкции против российских юрлиц из-за Северной Кореи

Госдепартамент США объявил о новых санкциях против юридических и физических лиц, находящихся в России, Северной Корее и Китае, после того, как КНДР запустила баллистическую ракету в Японском море. Об этом сообщает Fox News.

В санкционный список попала российская компания, занимающаяся поставками металлопроката, предпретие по строительству жилых и нежилых зданий и один гражданин РФ. Санкции введены за «передачу чувствительных предметов ракетной программе Северной Кореи».

Госдеп: Россия сможет купить у Ирана излишки урана

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность разрешить России покупать излишки обогащенного урана у Ирана по условиям новой ядерной сделки. Как сообщает Fox News, об этом сообщили американские официальные лица.