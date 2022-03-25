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28 минут назад

Турция и Россия ведут переговоры об увеличении расчетов в нацвалютах в туристической сфере

ТАССТАСС

Турция и Россия ведут переговоры об увеличении расчетов в национальных валютах в туристической сфере. Об этом сообщил президент Турции Тайип Эрдоган в интервью турецким журналистам на борту своего самолета, возвращаясь с саммита НАТО.

Турция и Россия ведут переговоры об увеличении расчетов в нацвалютах в туристической сфере
Фото: AFP 2022AFP 2022

"Наш министр культуры и туризма продолжает очень усердно работать и вести переговоры со всеми странами по этому вопросу, мы также продолжаем вести переговоры со всеми регионами, будь то Россия, Украина или Польша. Они, особенно [президент РФ Владимир] Путин, сказали, что не будут мешать туристическому сектору, будут его поощрять и не будут чинить препятствия своим гражданам для поездок в Турцию. Кроме того, есть разговоры о том, чтобы операции проводились в рублях, то есть своими национальными валютами. Мы уже предлагали это России, мы говорили, что можно это сделать в рублях и турецких лирах. Теперь наша правота полностью доказана, и они говорят, что могут это делать", - приводит его слова в пятницу газета "Хюрриет".

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