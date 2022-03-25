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28 минут назад

Армения пожаловалась на Азербайджан в ЕСПЧ

Lenta.ruLenta.ruиещё 1

Власти Армении обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с требованием принять срочные меры в отношении Азербайджана из-за нарушений прав населения Карабаха. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы представительства Армении в ЕСПЧ.

Власти Армении обратились в ЕСПЧ
Фото: ТАССТАСС

Ереван потребовал зафиксировать факты обстрела гражданского населения непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР, Республики Арцах).

В результате был поврежден магистральный газопровод и все население НКР осталось без газа, отметили в представительстве. Там также добавили, что под обстрелы азербайджанской стороны попадали школы.

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