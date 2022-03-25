Власти Армении обратились в ЕСПЧ

Власти Армении обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с требованием принять срочные меры в отношении Азербайджана из-за нарушений прав населения Карабаха. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы представительства Армении в ЕСПЧ.

В результате был поврежден магистральный газопровод и все население НКР осталось без газа, отметили в представительстве. Там также добавили, что под обстрелы азербайджанской стороны попадали школы.