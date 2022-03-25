Китай завершил испытания шестого энергоблока реактора "Хуалун-1"

Китай завершил все необходимые испытания шестого энергоблока реактора третьего поколения собственной разработки "Хуалун-1" на АЭС в городе Фуцин в восточной провинции Фуцзянь. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу Китайской национальной ядерной корпорацией (CNNC).

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В кратком заявлении корпорации указывается, что строительство и испытания энергоблока завершены. В настоящее время он полностью соответствует всем требованиям для ввода в коммерческую эксплуатацию, сроки начала которой не уточняются.

Пятый энергоблок на этой АЭС был запущен 27 ноября 2020 года, а в коммерческую эксплуатацию введен в январе 2021 года. В настоящее время как в самом Китае, так и за рубежом идет сооружение нескольких энергетических установок с такой же технологией. На АЭС в городе Фуцин ранее также было установлено четыре реактора второго поколения, мощность каждого из которых составляет до 1 тыс. мегаватт.