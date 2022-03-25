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41 минуту назад

Румыния считает невозможным введение санкций в области электроэнергетики против России

Российская ГазетаРоссийская Газета

Президент Румынии Клаус Йоханнис во время пресс-конференции после первого дня саммита ЕС заявил о том, что в ближайшее время невозможно будет отказаться от поставок российских энергоресурсов.

Румыния не поддержит санкции против РФ в области электроэнергетики
Фото: Fotolia Fotolia

"Мы хорошо знаем, что в ЕС есть государства, которые относительно слабо зависят от российского газа или нефти, но есть и государства, которые зависят от них почти полностью, и тогда ясно, что в этот момент вводить санкции в этой области нереально", - сказал президент Румынии.

Он особо подчеркнул, что страны не обязаны вводить антироссийские санкции, которые могут нанести серьезный ущерб их экономике.

Клаус Йоханнис обратил внимание на то, что санкции, по задумке их инициаторов, должны оказывать влияние в первую очередь на экономику России, а иначе их введение можно считать необоснованным.

"Было принято решение как можно быстрее отказаться от импорта энергии из России. Однако смена поставщиков не может произойти мгновенно", - указал румынский президент.

Также он подчеркнул, что процесс смены поставщиков занимает несколько месяцев, а иногда даже лет.

В данный момент США запретили импорт российских нефти и газа. Страны-члены ЕС ограничили поставки и техническое обслуживание товаров нефтяного сектора. Германия также заморозила проект "Северный поток-2".

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