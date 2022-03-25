Румыния не поддержит санкции против РФ в области электроэнергетики

"Мы хорошо знаем, что в ЕС есть государства, которые относительно слабо зависят от российского газа или нефти, но есть и государства, которые зависят от них почти полностью, и тогда ясно, что в этот момент вводить санкции в этой области нереально", - сказал президент Румынии.