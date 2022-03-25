Венгрия ответила на антироссийские призывы Украины

Венгрия отвергла призыв президента Украины Владимира Зеленского разрешить поставки вооружений через свою территорию. Также Будапешт не поддерживает идею отказаться от российских нефти и газа. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

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По его словам, венгерское правительство не пойдет на призывы Украины, та как не хочет рисковать жизнями и безопасностью своего народа, чтобы он «расплачивался за войну», пишет ТАСС.

Ранее на саммите Евросоюза, который проходит сейчас в Брюсселе, Зеленский обращаясь по видеосвязи к участникам встречи, повторил два известных требования украинцев: разрешить Венгрии поставки оружия через свою территорию и прекратить покупать природный газ и нефть у России.