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49 минут назад

Венгрия ответила на антироссийские призывы Украины

Елена Прошина

Венгрия отвергла призыв президента Украины Владимира Зеленского разрешить поставки вооружений через свою территорию. Также Будапешт не поддерживает идею отказаться от российских нефти и газа. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

Венгрия ответила на антироссийские призывы Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, венгерское правительство не пойдет на призывы Украины, та как не хочет рисковать жизнями и безопасностью своего народа, чтобы он «расплачивался за войну», пишет ТАСС.

Ранее на саммите Евросоюза, который проходит сейчас в Брюсселе, Зеленский обращаясь по видеосвязи к участникам встречи, повторил два известных требования украинцев: разрешить Венгрии поставки оружия через свою территорию и прекратить покупать природный газ и нефть у России.

Также украинский лидер попросил у стран НАТО снять ограничения на поставку военной помощи стране. Он добавил, что Киев просил один процент от танков альянса, но не получил никакого ответа. Зеленский отметил, что страны НАТО могли бы продать танки Украине.

В мире,Петер Сийярто,Владимир Зеленский,НАТО,ЕС,
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