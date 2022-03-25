Посол Украины в Берлине: Киев разочарован отсутствием решения ЕС по газу России

Украинские власти разочарованы тем, что страны ЕС не смогли продвинуться в вопросе введения запрета на импорт энергоносителей из РФ, и предлагают как минимум ввести мораторий на такие поставки на 1-2 месяца. Об этом заявил в пятницу посол Украины в Берлине Андрей Мельник в эфире телеканала ZDF.
"Мы благодарны за то, что имеют место размышления о введении новых санкций", - сказал Мельник. Тем не менее, по его словам, Киев разочарован тем, что ЕС не удалось продвинуться вперед в вопросе введения запрета на импорт энергоносителей из РФ.
"Это самое эффективное оружие, и мы знаем, что в том числе и Федеративная Республика [Германия] нажала на тормоз в этом вопросе", - утверждал украинский дипломат. Он заявил, что на Украине многие считают это предательством украинского народа. Мельник предложил как минимум ввести мораторий на поставки на месяц-два. "Я думаю, что все другое было бы действительно ударом по лицу Украине", - сказал он.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны.