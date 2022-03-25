Посол Украины в Берлине: Киев разочарован отсутствием решения ЕС по газу России

"Это самое эффективное оружие, и мы знаем, что в том числе и Федеративная Республика [Германия] нажала на тормоз в этом вопросе", - утверждал украинский дипломат. Он заявил, что на Украине многие считают это предательством украинского народа. Мельник предложил как минимум ввести мораторий на поставки на месяц-два. "Я думаю, что все другое было бы действительно ударом по лицу Украине", - сказал он.