Глава МИД КНР пригласил советника по нацбезопасности премьера Индии посетить Китай

Китайская делегация, которую возглавляет министр иностранных дел КНР Ван И, пригласила советника по национальной безопасности премьер-министра Индии Аджита Довала посетить КНР.
Как сообщает в пятницу телеканал NDTV, Довал ответил положительно на это приглашение.
По данным телеканала, Довал заявил, что сможет приехать "после того, как насущные вопросы будут успешно решены между двумя сторонами".
Как указывает NDTV, стороны согласились, что сохранение нынешней ситуации в районе китайско-индийской границы не отвечает взаимным интересам. Они отметили, что восстановление мира и спокойствия будет способствовать укреплению взаимного доверия и созданию благоприятных условий для прогресса в двусторонних отношениях. Стороны также обсудили ситуацию на Украине.
В пятницу Ван И также провел встречу с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром.
Глава МИД Китая прибыл в Нью-Дели в четверг вечером с необъявленным визитом. Это первый за два года визит высокопоставленного представителя Пекина в Индию.
Отношения между странами-соседями резко обострились в мае 2020 года, когда в Восточном Ладакхе началось противостояние индийской и китайской армий. К нему привели столкновения у озера Пангог-Цо между военнослужащими двух стран, столкновения повторились в июне в долине реки Галван и привели к потерям с обеих сторон. После серии переговоров на военном и дипломатическом уровнях Индия и КНР в минувшем году начали взаимный постепенный отвод войск из спорных районов на границе.