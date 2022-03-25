«Меня зовут Борис»: Джонсон ответил на обвинения в русофобии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отверг все обвинения в русофобии, напомнив о своем имени. Видеозапись выступления политика опубликовало в своем Telegram-канале издание URA.RU.

Фото: Reuters Reuters

«Я думаю, нет ни одного человека за столом НАТО или G7, кто против россиян. Совсем нет, а я меньше всего. Думаю, я единственный премьер-министр в истории Великобритании, которого зовут Борис», - заявил Джонсон.

Он также заверил, что «и близко не русофоб».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал премьер-министр Великобритании «самым активным участником антироссийской гонки». При этом он отметил, что эта гонка «не приведет никого на Олимп», а ее участников ждет только внешнеполитический тупик.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины в ответ на просьбу республик Донбасса о помощи. Глава государства назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».