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19 минут назад

«Я Борис»: премьер Великобритании ответил на обвинения в русофобии

Алиса Селезнёва

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отверг все обвинения в русофобии, напомнив о своем имени. Видеозапись выступления политика опубликовало в своем Telegram-канале издание URA.RU.

«Меня зовут Борис»: Джонсон ответил на обвинения в русофобии
Фото: ReutersReuters

«Я думаю, нет ни одного человека за столом НАТО или G7, кто против россиян. Совсем нет, а я меньше всего. Думаю, я единственный премьер-министр в истории Великобритании, которого зовут Борис», - заявил Джонсон.

Он также заверил, что «и близко не русофоб».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал премьер-министр Великобритании «самым активным участником антироссийской гонки». При этом он отметил, что эта гонка «не приведет никого на Олимп», а ее участников ждет только внешнеполитический тупик.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины в ответ на просьбу республик Донбасса о помощи. Глава государства назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

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В ответ западные страны ввели против России масштабные санкции. В частности, Великобритания объявила о блокировке активов как российских бизнесменов, так и высокопоставленных политиков и дипломатов из России, включая премьер-министра РФ Михаила Мишустина и официального представителя МИД России Марию Захарову, а также журналистов и телеведущих. Под рестрикции попали и яд банков, РЖД, «Совкомфлот» и «Русгидро». В списке физических лиц, против которых были введены ограничения, оказался и основатель банка «Тинькофф» Олег Тиньков.

В мире,Михаил Мишустин,Олег Тиньков,Борис Джонсон,Мария Захарова,Дмитрий Песков,Владимир Путин,МИД России,Тинькофф банк,Совкомфлот,НАТО,Русгидро,РЖД,
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