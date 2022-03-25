Королева Елизавета II отметила 70-летие компании Halcyon Days

Пока пресса переживает из-за здоровья Елизаветы II, в эту среду у королевы был день для настоящих ценителей искусства. Согласно заявлению Букингемского дворца, 95-летняя глава монархии отметила 70-летие компании Halcyon Days, специализирующейся на элитных подарках. И хотя Её Величество вновь не расстаётся с тростью, похоже в этот день у неё было прекрасное настроение. Встреча проходила в Белой гостиной Виндзорского замка, где королева рассматривала некоторые из самых ранних дизайнерских работ компании 1950-х годов. Кроме того, среди изделий были предметы из текущих коллекций, включая английский тонкий костяной фарфор.

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Монарху раскрыли некоторые секреты традиционных методов украшения эмалью и золочения. Это делается вручную непревзойдёнными мастерами-ремесленниками Сьюзан Шекспир и Сьюзан Джонс. Цель компании, основанной в тот же год, когда королева взошла на престол, возродить ремесло эмалирования по меди. По сей день они продолжают использовать старинные техники, которые передавались из поколения в поколение. О профессионализме Halcyon Days говорит то, что они являются одной из 14 компаний в мире, обладающих всеми тремя королевскими ордерами.

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Личная встреча была особенной для королевы, поскольку она по сей день пытается оправится от перенесённого ковида. Елизавета II узнала о заболевании после того, как её сын, принц Чарльз, и его жена, Камилла, герцогиня Корнуольская, получили положительный анализ.

«Её Величество испытывает легкие симптомы, похожие на простуду, но ожидает, что на предстоящей неделе она продолжит выполнять легкие обязанности в Виндзоре», — говорилось в заявлении Букингемского дворца от