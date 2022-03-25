СМИ: США задумались «резко усилить» санкции против партнеров России

Власти США рассматривают «резкое усиление» санкций против России, которое может затронуть третьи страны. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на четыре неназванных источника.

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Санкции, введенные США на сегодняшний день, не позволяют американским банкам и компаниями осуществлять операции с российскими банками, бизнесменами, оборонными предприятиями и компаниями из многих секторов российской экономики.

Теперь в Белом доме готовят «редко используемые меры», призванные наказать третьи стороны из других стран за взаимодействие с российскими компаниями и организациями, попавшими под санкции.

Один из источников, знакомых с обсуждениями в администрации США, заявил, что такие санкции предназначены для того, чтобы «сделать Россию радиоактивной для неамериканцев».

Такие санкции потребуют от Китая, Индии и других страны, которые не ввели санкций против России, сделать выбор между российской и американской экономиками.

Как отмечает WP, по некоторым показателям, Россия пока справляется с санкциями лучше, чем ожидалось. Это связано с продолжающимся экспортом нефти и газа, высокими ценами на энергоносители и жестким валютным контролем, введенным российским Центробанком.

На фоне украинского кризиса ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ обширные санкции.