Экс-канцлер Германии назвал причины событий на Украине

«Мы еще не создали архитектуру безопасности, которая бы учитывала изменившуюся ситуацию после падения Берлинской стены. И война на Украине является следствием этого политического провала», - цитирует Шредера ТАСС.

Политик считает, что в конечном итоге Европа расширит свои оборонные способности и возьмет на себя больше ответственности за собственную безопасность - как в ЕС, так и в НАТО. При этом, по мнению Шредера, Европа должна концентрироваться не только исключительно на военной сфере.