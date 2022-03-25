Экс-канцлер Германии назвал причины событий на Украине

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер считает нынешнюю ситуацию на Украине результатом политических ошибок, сделанных после падения Берлинской стены. По его мнению, события стали следствием «политического провала» при построении системы безопасности, пишет Die Welt.
«Мы еще не создали архитектуру безопасности, которая бы учитывала изменившуюся ситуацию после падения Берлинской стены. И война на Украине является следствием этого политического провала», - цитирует Шредера ТАСС.
Политик считает, что в конечном итоге Европа расширит свои оборонные способности и возьмет на себя больше ответственности за собственную безопасность - как в ЕС, так и в НАТО. При этом, по мнению Шредера, Европа должна концентрироваться не только исключительно на военной сфере.
Ранее депутат от Христианско-демократического союза земли Нижняя Саксония Йенс Наке предложил лишить Герхарда Шредера серебряной медали Нижней Саксонии за сотрудничество с Россией. Немецкие власти неоднократно требовали от экс-канцлера, как можно быстрее, прекратить сотрудничество с российскими энергетическими компаниями, однако он ответил отказом.