Глава ВТО предупредила о голодных бунтах из-за ситуации на Украине

Глава Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала заявила, что ситуация на Украине может привести к голодным бунтам в беднейших странах мира. Об этом сообщает The Guardian.
На Россию приходится 17 процентов всех поставок зерна в мире. А вместе с Украиной РФ производит треть выращиваемой в мире пшеницы. Ранее российское правительство ввело временный запрет на экспорт пшеницы, ячменя и ржи, который должен продлиться до 30 июня. Москва хочет использовать эту меру для обеспечения внутреннего спроса и предотвращения скачка цен.
По оценке ООН, 45 африканских бедных стран и многие беднейшие страны в других регионах мира импортируют зерно в основном из Украины и России. Из-за украинского кризиса цены на продовольствие могут подскочить на 8-20 процентов, опасаются эксперты.
Оконджо-Ивеала заявила, что рост мировых цен на продовольствие может спровоцировать беспорядки среди голодающих в бедных странах.
Она предостерегла стран-производителей продуктов питания от накопления запасов и подчеркнула, что крайне важно избежать повторения ошибок пандемии, когда богатые страны не делились вакцинами.
«Мы должны быть очень обеспокоены. Воздействие на стоимость продуктов и угроза голода в этом и следующем году могут быть значительными. Еда и энергия - две самые большие статьи в потребительской корзине бедняков по всему миру», - отметила глава ВТО.
Оконджо-Ивеала, бывший министр финансов Нигерии, сказала, что 35 африканских стран зависят от продовольствия, импортируемого из Черноморского региона.
Украина также обычно поставляет половину пшеницы для Всемирной продовольственной программы, агентства ООН, которое обеспечивает экстренные поставки странам, находящимся в состоянии конфликта или переживающим стихийные бедствия.