Глава ВТО предупредила о голодных бунтах из-за ситуации на Украине

Глава Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала заявила, что ситуация на Украине может привести к голодным бунтам в беднейших странах мира. Об этом сообщает The Guardian.

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На Россию приходится 17 процентов всех поставок зерна в мире. А вместе с Украиной РФ производит треть выращиваемой в мире пшеницы. Ранее российское правительство ввело временный запрет на экспорт пшеницы, ячменя и ржи, который должен продлиться до 30 июня. Москва хочет использовать эту меру для обеспечения внутреннего спроса и предотвращения скачка цен.

По оценке ООН, 45 африканских бедных стран и многие беднейшие страны в других регионах мира импортируют зерно в основном из Украины и России. Из-за украинского кризиса цены на продовольствие могут подскочить на 8-20 процентов, опасаются эксперты.

Оконджо-Ивеала заявила, что рост мировых цен на продовольствие может спровоцировать беспорядки среди голодающих в бедных странах.

Она предостерегла стран-производителей продуктов питания от накопления запасов и подчеркнула, что крайне важно избежать повторения ошибок пандемии, когда богатые страны не делились вакцинами.

«Мы должны быть очень обеспокоены. Воздействие на стоимость продуктов и угроза голода в этом и следующем году могут быть значительными. Еда и энергия - две самые большие статьи в потребительской корзине бедняков по всему миру», - отметила глава ВТО.

Оконджо-Ивеала, бывший министр финансов Нигерии, сказала, что 35 африканских стран зависят от продовольствия, импортируемого из Черноморского региона.