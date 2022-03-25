К концу 2022 года ФРГ планирует стать практически независимой от российской нефти

ФРГ планирует к середине 2022 года вдвое сократить импорт нефти из России. Об этом сообщает Der Spiegel, ссылаясь на письмо вице-канцлера, министра по делам экономики и защиты климата Роберта Хабека.

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«К середине года импорт российской нефти в Германию, вероятно, сократится вдвое. К концу года мы стремимся стать практически независимыми», — отметил Хабек в письме.

Он добавил, что изменения в контрактах в ближайшее время приведут к тому, что зависимость Германии от нефти из России снизится на четверть.

Ранее в пятницу президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что Латвия должна прекратить импорт российской нефти и газа в страну. При этом Левитс добавил, что на данный момент Латвия прорабатывает свою позицию по вопросу оплаты российского газа в рублях.

До этого Хабек заявил, что Берлин не может немедленно ввести эмбарго на уголь, нефть и газ из России, однако первый шаг к этой задаче уже сделан. Он также выразил благородность немецким компаниям, которые принимают участие в пошаговой реализации эмбарго.