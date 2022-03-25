Пентагон назвал Россию «острой угрозой»

Россия в новой стратегии Министерства обороны США будет оценена как «острая угроза». Об этом со ссылкой на представителя американского оборонного ведомства пишет агентство Reuters.

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При этом в Пентагоне отметили, что угроза со стороны России «не представляет долгосрочного системного вызова», в отличие от Китая.

Прогнозируется, что после конфликта с Украиной Россия станет слабее и более изолированной, как в военном, так и в политическом плане.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он особо отметил, что Россия не планирует оккупацию украинских территорий.