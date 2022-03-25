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1 час назад

Reuters: Пентагон назвал Россию «острой угрозой»

Алиса Селезнёва

Россия в новой стратегии Министерства обороны США будет оценена как «острая угроза». Об этом со ссылкой на представителя американского оборонного ведомства пишет агентство Reuters.

Пентагон назвал Россию «острой угрозой»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При этом в Пентагоне отметили, что угроза со стороны России «не представляет долгосрочного системного вызова», в отличие от Китая.

Прогнозируется, что после конфликта с Украиной Россия станет слабее и более изолированной, как в военном, так и в политическом плане.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он особо отметил, что Россия не планирует оккупацию украинских территорий.

Байден выступил с резкими заявлениями в адрес Москвы

В ответ США и ЕС ввели жесткие антироссийские санкции, заморозив в том числе около 300 млрд долларов золотовалютных резервов России. 8 марта президент Джо Байден объявил, что из-за украинского кризиса США приняли решение запретить импорт российской нефти. А 24 марта Минфин США ввел санкции в отношении российских оборонно-промышленных предприятий, Государственной думы и ее членов, а также главы Сбербанка Германа Грефа.

В мире,Герман Греф,Джозеф Байден,Владимир Путин,Казначейство США,Сбербанк России,Госдума,Пентагон,ЕС,
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