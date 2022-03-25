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1 час назад

В Гонконге признали санкции против РФ нарушением прав человека

Елена Прошина

Введенные США и их союзниками санкции в отношении России являются нарушением Устава ООН и прав человека. Такое мнение высказали в публикации в гонконгской газете South China Morning Post, пишет NEWS.ru.

«Пекин слишком силён, чтобы заставить его встать на сторону Вашингтона против Москвы, и будет торговать с теми, с кем захочет, в соответствии с международным правом», — отметили авторы статьи.

Комментируя встречу президента Соединенных Штатов Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина, авторы публикации подчеркивают, что США же «не имеют законных оснований», чтобы навязывать свою «гегемонию РФ и Китаю» из-за событий на Украине. Кроме того, попытки запугивания со стороны американских властей направлены не только против Китая, но и против всех стран, не входящих в НАТО.

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«Если Китай, Индия, Бразилия, Латинская Америка и Ближний Восток не смогут противостоять давлению Запада и сказать «нет» гегемонистскому поведению, которое бросает вызов международному праву, кто знает, какая страна может стать следующим объектом претензий и санкций после России?», — подчеркивается в статье.

Также газета отметила стремление США продвигать расширение НАТО на восток — по мнению авторов, в том плане Соединённые Штаты находятся «не в том положении», чтобы судить о восприятии безопасности других стран. Вашингтон, уверены обозреватели, не имеет никакого права судить о правовой природе конфликта на Украине и квалифицировать как «вторжение» российскую военную операцию.

«Своими антироссийскими санкциями США и их союзники нарушили Устав ООН и многие закреплённые в нём фундаментальные права человека, на что мир должен обратить внимание», — заключают авторы.

В мире,Видео,Джозеф Байден,Цзиньпин Си,НАТО,ООН,
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