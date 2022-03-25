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3 часа назад

Движение поездов "Аллегро" между Финляндией и РФ прекратится 28 марта

ТАССТАССиещё 13

Движение поездов "Аллегро", связывающих Хельсинки и Санкт-Петербург, будет прекращено с 28 марта. Об этом сообщил в пятницу финский государственный железнодорожный оператор VR.

Движение поездов Allegro из Петербурга в Хельсинки остановят с 28 марта
Фото: ТАССТАСС

"VR прекращает движение поездов "Аллегро" на [неопределенное] время с 28 марта 2022 года", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что в воскресенье "Аллегро" выполнит только утренний рейс из Хельсинки, дневной рейс будет отменен. Из Санкт-Петербурга тем не менее состоятся оба рейса.

В VR пояснили, что движение этих поездов, согласно решению финских властей, ввиду введенных в отношении РФ санкций "больше не является целесообразным", поскольку все финны, пожелавшие выехать из РФ, успели это сделать.

До этого VR практически прекратила контакты с РЖД, кроме необходимых, но поезда "Аллегро" продолжали курсировать, это поддерживали финские власти. В VR тогда заявили, что хотят дать финским гражданам "возможность вернуться домой из России, а также предложить практически единственный путь тем россиянам, которые отправляются на родину". Ранее обсуждалось даже добавление к двум ежедневным рейсам третьего, поскольку в условиях закрытия воздушного пространства этот железнодорожный маршрут оставался основным способом выезда в Европу из РФ.

Поезда "Аллегро" возобновили движение между странами 12 декабря, до этого они были остановлены из-за пандемии.

В мире,РЖД,
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