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37 минут назад

СМИ: у США нет прав навязывать санкции, политику запугивания и свою гегемонию

Елена Прошина

Соединенные Штаты «не имеют законных оснований навязывать свою гегемонию РФ и Китаю» из-за ситуации вокруг Украины, а введенные Вашингтоном и его союзниками антироссийские ограничительные меры нарушают Устав ООН и права человека, сообщает ТАСС со ссылкой на гонконгское издание South China Morning Post.

СМИ: У США нет прав навязывать свою гегемонию РФ и Китаю
Фото: ReutersReuters

«Пекин слишком силен, чтобы заставить его встать на сторону Вашингтона против Москвы, и будет торговать с теми, с кем захочет, в соответствии с международным правом», — следует из статьи.

Как пишет газета, американские попытки запугивания со стороны США направлены не только против Китая, но и против всех стран, не входящих в НАТО и не вставших на сторону Вашингтона.

«Если Китай, Индия, Бразилия, Латинская Америка и Ближний Восток не смогут противостоять давлению Запада и сказать "нет" гегемонистскому поведению, которое бросает вызов международному праву, кто знает, какая страна может стать следующим объектом претензий и санкций после России?» - отмечает South China Morning Post.

В публикации говорится о стремлении США продвигать расширение Североатлантического альянса на восток.

«Соединенные Штаты не в том положении, чтобы судить о восприятии безопасности других стран», Вашингтон не имеет прав и полномочий выносить решение о правовой природе конфликта на Украине, а также квалифицировать российскую военную операцию как "вторжение", - отмечает издание.

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