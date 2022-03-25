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1 час назад

Массовые митинги против НАТО в Сербии сняли на видео

Александр Кузьмин

Массовый митинг в поддержку России и против НАТО состоялся в центре Белграда в годовщину агрессии Североатлантического альянса против Югославии. Видео публикует telegram-канал «RT на русском».

На кадрах видно, как жители столицы Сербии идут по улицам с флагами Сербии и России. Участники протеста скандировали антинатовские лозунги, а также пели сербские и русские песни.

Стоит отметить, что 24 марта исполнилось 23 года с начала нападения авиации НАТО на Югославию. По данным альянса, за время операции самолеты НАТО совершили 38 тысяч боевых вылетов, целью более 10 тысяч в том числе стали бомбардировки. В результате бомбовых ударов, по данным Сербии, погибли от 3,5 до 4 тысяч граждан, ранения получили около 10 тысяч человек, две трети из которых оказались мирными жителями.

В мире,Видео,НАТО,
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