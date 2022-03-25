Массовые митинги против НАТО в Сербии сняли на видео

На кадрах видно, как жители столицы Сербии идут по улицам с флагами Сербии и России. Участники протеста скандировали антинатовские лозунги, а также пели сербские и русские песни.

Стоит отметить, что 24 марта исполнилось 23 года с начала нападения авиации НАТО на Югославию. По данным альянса, за время операции самолеты НАТО совершили 38 тысяч боевых вылетов, целью более 10 тысяч в том числе стали бомбардировки. В результате бомбовых ударов, по данным Сербии, погибли от 3,5 до 4 тысяч граждан, ранения получили около 10 тысяч человек, две трети из которых оказались мирными жителями.