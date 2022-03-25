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9 минут назад

Зеленский попросил Евросоюз не медлить с принятием Украины

Елена Прошина

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Европейскому союзу нельзя запаздывать с решением о принятии страны в сообщество.

Зеленский обратился к ЕС по поводу Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«А теперь мы с вами строим путь для вступления Украины в Европейский союз. Здесь я вас прошу не запаздывать с решением, пожалуйста. <...> Вы видите, кто чего достоин, что Украина уже должна стать членом ЕС в ближайшее время <...>, у нас есть этот шанс», — заявил глава государства в своем обращении к Евросовету, видоезапись размещена в Telegram-канале президента.

«Литва — за нас, Латвия — за нас, Эстония, Польша [так же]. Франция, [президент] Эмманюэль [Макрон], я очень верю, что вы будете за нас», — говорится в сообщении Зеленского.

«Венгрия - я хочу остановиться здесь и скажу открыто в первый и последний раз. Вы должны сами решить, за кого вы. Вы суверенная держава», — заявил президент Украины.

Обращаясь к премьеру республики Виктору Орбану, Зеленский обвинил его в том, что тот колеблется «вводить санкции [против России] или нет, пропускать оружие [через свою территорию для Украины] или нет» и «торговать ли с Россией или нет».

«Нет времени колебаться, уже время решать. Мы верим в вас, нам нужна ваша поддержка, мы верим в твой народ, мы верим в Европейский союз. И мы верим, что в решающий момент Германия также будет с нами», — следует из заявления украинского президента.

В мире,Владимир Зеленский,Виктор Орбан,Европейский совет,ЕС,
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