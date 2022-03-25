Зеленский обратился к ЕС по поводу Украины

«А теперь мы с вами строим путь для вступления Украины в Европейский союз. Здесь я вас прошу не запаздывать с решением, пожалуйста. <...> Вы видите, кто чего достоин, что Украина уже должна стать членом ЕС в ближайшее время <...>, у нас есть этот шанс», — заявил глава государства в своем обращении к Евросовету, видоезапись размещена в Telegram-канале президента.