Бразилия встала на сторону РФ

Бразилия выступила против ограничений в отношении России, назвав их незаконными и нарушающими интересы стран-потребителей ее ресурсов. Об этом говорится в заявлении сената страны со ссылкой на министра иностранных дел Бразилии Карлоса Франса.

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«Бразилия не согласна с применением односторонних и выборочных санкций. Эти меры, помимо того, что являются незаконными с точки зрения международного права, конкретно ущемляют неотложные интересы некоторых стран, такие как поставки нефти и газа в европейские страны», — считает глава бразильской дипломатии.

Как отметил министр, санкции затрагивают продукты первой необходимости для выживания значительной части населения мира, а главный риск заключается в том, что их последствия в среднесрочной перспективе лягут на развивающийся мир, а не на саму Россию.

«Между тем, развитые страны защищают себя от худших последствий», — подчеркнул Франс.