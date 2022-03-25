Пентагон заявил об «острой угрозе» от России

Россия в готовящейся к публикации обновленной Стратегии национальной обороны (СНО) США будет названа «острой угрозой» для Соединенных Штатов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заместителя министра обороны США по политическим делам Колина Кола.

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Как отметил замминистра, РФ представляет для США угрозу. Однако Россия не может представлять долгосрочный системный вызов для Соединенных Штатов, пишет «Свободная пресса».