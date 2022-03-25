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21 минуту назад

Генсек НАТО заявил о необходимости поддерживать контакты с РФ по ряду тем

Елена Прошина

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что отношения российских властей и НАТО уже не будут прежними, но определенное взаимодействие поддерживать необходимо, сообщает CNN.

Генсек НАТО заявил о необходимости поддерживать контакты с РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, пока еще рано говорить о будущих отношениях Москвы и альянса, однако «они точно не останутся такими же, как раньше».

«Невозможно возвращение к тому, какими ранее были наши отношения. Но необходимо поддерживать определенное взаимодействие с Россией по таким вопросам, как контроль над вооружениями, снижение рисков и деконфликтинг», — отметил глава организации.

Во внешнеполитическом ведомстве России прокомментировали итоги встречи лидеров стран — членов НАТО. Как сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, США использовали прошедший саммит для «дисциплинирования» союзников и дальнейшего сдерживания России. Решение об оказании дальнейшей поддержки властям Украины, по словам дипломата, это свидетельство заинтересованности Североатлантического альянса в продолжении военных действий.

Известно, что по итогам саммита НАТО создаст дополнительные многонациональные боевые группы. Они разместятся в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. Это станет ответом на спецоперацию России по защите Донбасса.

В мире,Йенс Столтенберг,Мария Захарова,МИД России,НАТО,
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