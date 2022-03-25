Британцы посмеялись над одиночеством Бориса Джонсона на саммите

К британскому премьер-министру Борису Джонсону никто из коллег не подошел перед церемонией фотографирования на экстренном саммите НАТО. Британцы высмеяли одинокого Джонсона, написав комментарии под материалом, опубликованным газетой Daily Mail.

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«У Бориса нет ни друзей, ни врагов. Только интересы», — прокомментировал один из читателей газеты, пишет РИА «Новости». «Ох, Борис! Невероятно, если подумать, не так давно Великобритания была одной из самых почитаемых и уважаемых стран в мире… Как вы <…> можете принять это?» — поинтересовался читатель из Франции.

На кадрах видно, что Борис Джонсон стоит на специально заготовленной для него позиции, но к нему никто не подходит. Даже президент Франции Эммануэль Макрон, подойдя ближе к нему, не поприветствовал премьер-министра Британии, — вместо этого он стал обмениваться рукопожатиями с премьерами Греции, Исландии и ряда других стран. Кроме того, возле премьер-министра Британии образовался круг из участников саммита, которые что-то начали обсуждать. Джонсон в это время неловко стоял в стороне и смотрел на коллег.

Экстренный саммит НАТО прошел 24 марта в Брюсселе. По его итогам участники встречи договорились разместить четыре дополнительные боевые группы для укрепления сил обороны и сдерживания России, объявившей о спецоперации на Украине, а также увеличить финансирование военных трат. Украина в саммите не участвовала.