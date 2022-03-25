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1 час назад

США и ЕС договорились «не допустить обхода санкций» Россией

Вашингтон и страны Евросоюза намерены активнее бороться за то, чтобы Москва не использовала цифровые валюты с целью уклониться от ограничительных мер, введенных странами Запада в связи с событиями вокруг Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на совместное заявление американского лидера Джо Байдена и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

США и ЕС договорились «не допустить обхода санкций» Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы намерены объявить о более тесном сотрудничестве в борьбе с незаконным использованием цифровых активов, включая их неправомерное использование для уклонения от многосторонних санкций, которые были введены в ответ на неспровоцированное военное вторжение России на Украину», — следует из документа.

США и ЕС также подтверждают намерение активно развивать сотрудничество в сфере кибербезопасности «посредством различных действий». Речь идет, в том числе о поддержке правительству Украины «в обеспечении его киберустойчивости и киберзащиты до борьбы со злоупотреблением виртуальными валютами».

Кроме того, Вашингтон и Брюссель условились создать совместную рабочую группу «для решения неотложных задач ЕС в сфере энергетической безопасности и ускорения перехода» к использованию экологически чистой энергии.

В мире,Джозеф Байден,Правительство Украины,Еврокомиссия,ЕС,
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