В США забили тревогу из-за продовольственного кризиса

«Украина — один из ведущих экспортеров пшеницы. В результате боев, которые идут там сейчас, в нашей стране будет продовольственная нестабильность, а в развивающихся странах — голод. Будут умирать люди. Например, в Камеруне правительство заявляет, что столкнулось с нехваткой пшеницы и, как следствие, с более чем сорокапроцентным ростом цен на хлеб», — отметил Карлсон.