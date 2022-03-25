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32 минуты назад

«Байден хочет войны». В США забили тревогу из-за продовольственного кризиса

Елена Прошина

Ограничительные меры против России и подталкивание Киева к агрессии отражаются на простых американцах, сообщила в эфире телеканала Fox News конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, сообщает РИА Новости.

В США забили тревогу из-за продовольственного кризиса
Фото: ReutersReuters

По её словам, американский лидер Джо Байден побуждает «вмешиваться в это все международное сообщество». «Потому что что он хочет — он хочет войны», — сказала конгрессвумен.

Как считает парламентарий, таким образом, глава Белого дома выступает против своих соотечественников, так как провоцирует усугубление продовольственного кризиса в США. Грин также высказала возмущение тем, что подобную риторику частично поддерживают и ее коллеги по Конгрессу.

«Я хочу, чтобы они <…> заботились о защите наших границ, о борьбе с преступностью, неконтролируемой инфляцией и ценами на бензин», — сказала конгрессвумен, отметив, что вместо этого ряд политиков вовсю стремится развязать собственное противостояние с Россией, которое «неизбежно приведет к голоду и страданиям людей».

Телеведущий Fox News Такер Карлсон высказал солидарность с Грин, указав, что Джо Байден смог бы «по щелчку» заставить Владимира Зеленского принять условия российских властей, вернув, таким образом, стабильность как Европе, так и США.

«Украина — один из ведущих экспортеров пшеницы. В результате боев, которые идут там сейчас, в нашей стране будет продовольственная нестабильность, а в развивающихся странах — голод. Будут умирать люди. Например, в Камеруне правительство заявляет, что столкнулось с нехваткой пшеницы и, как следствие, с более чем сорокапроцентным ростом цен на хлеб», — отметил Карлсон.

В мире,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,
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