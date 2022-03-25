Запад обвинили в желании переложить ответственность за кризис на Украине

Утверждения официальных лиц США о том, что Россия заранее уведомила Китай о готовящейся военной операции на Украине , и китайская сторона выразила молчаливое согласие являются ложью, заявил официальный представитель Минобороны КНР старший полковник У Цянь, пишет ТАСС .

По словам военного, смысл таких обвинений в том, чтобы «переложить ответственность и очернить» Китай. «Китай выражает в этой связи острое недовольство и решительный протест», — добавил он. У Цянь напомнил, что Пекин с самого начала кризиса придерживался объективной и справедливой позиции. «Что касается того, что китайская сторона якобы предоставляет военную помощь России, то это совершенная ложь», — обвинил пресс-секретарь Запад в попытках переложить ответственность на Китай.