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41 минуту назад

В Крыму и Астраханской области высадят "Сады памяти"

ТАССТАССиещё 2

К международной акции "Сад памяти" присоединились Астраханская область и Крым, где вместе с посадками деревьев прошли открытые уроки истории. Об этом сообщает в пятницу пресс-центр акции.

Крым присоединился к международной акции "Сады памяти"
Фото: Официальный сайт международной акции "Сад Памяти"Официальный сайт международной акции "Сад Памяти"

"В Черноярском лесничестве Астраханской области участники акции "Сад памяти" высадили 20 тыс. саженцев вяза в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Кроме того, в школах региона провели открытые уроки, посвященные стихотворению Алексея Суркова "В землянке", текст которого впервые был опубликован 80 лет назад - 25 марта 1942 года", - говорится в сообщении.

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В Керчи памятный сад разбили возле крепости на берегу Керченского пролива, где высадили 50 саженцев абрикоса.

"Сегодня Крым присоединился к ежегодной акции "Сад памяти", посвященной памяти воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Первая высадка деревьев прошла в городе-герое Керчи. Освобождение Крыма - важнейшая страница отечественной истории. Крымская земля обильно полита кровью наших воинов. В честь каждого погибшего и пропавшего без вести в разных регионах республики появятся "Сады памяти", - сообщил на своей странице во "ВКонтакте" глава республики Сергей Аксенов.

В Краснодарском крае сосны в честь погибших в годы Великой Отечественной войны высадили в Андреевском парке в Геленджике. В мероприятии участвовали местные жители, добровольцы и глава города Алексей Богодистов.

"Сегодня как никогда очень остро стоит вопрос о том, что мы должны не только сохранять, но и передавать эту память молодежи. Отрадно видеть молодых людей участниками такой важной акции, направленной на сохранение памяти воинов, которые погибли в годы Великой Отечественной войны", - заявил Богодистов, чьи слова приводятся в сообщении.

Третий год международной акции "Сад памяти" традиционно начался 18 марта в Севастополе. Всего за два года в акции приняли участие более 2 млн человек в России и за рубежом. Памятные сады появились во всех регионах России и более чем в 50 странах: Китае, Германии, США, Кубе, Сирии, Египте, Алжире, Тунисе, Марокко, Ливане, Армении, Азербайджане, Молдавии, Киргизии, Румынии и других. Акция организована АНО "Сад Памяти", общественным движением "Волонтеры Победы" и Фондом памяти полководцев Победы при поддержке Минпросвещения, Минприроды и Рослесхоза в рамках национального проекта "Экология".

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