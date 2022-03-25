Байден высказался о возможном участии Трампа в будущих выборах

Действующий президент США Джо Байден заявил, что для него будет везением, если на следующих выборах главы государства, которые должны состояться в 2024 году, его соперником будет республиканец Дональд Трамп. Об этом сообщает ТАСС.

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«На следующих выборах мне очень повезет, если против меня будет баллотироваться тот же самый человек», — поделился виденьем ситуации Байден.

22 марта сообщалось, что рейтинг одобрения президента США Джо Байдена опустился до 40%.

Отмечается, что рейтинг одобрения действующего главы Белого дома упал на три процента за неделю, а нынешний уровень соответствует уровню поддержки, которая была у прошлого президента США Дональда Трампа в этот же период работы на посту.

4 марта бывший президент США Дональд Трамп заявил, что страна «катится в ад» из-за деструктивной политики действующего президента Джо Байдена. Трамп назвал неоправданно высокими данные последнего опроса о деятельности Байдена, хотя издание Bloomberg сообщает, что рейтинг президента достиг исторического минимума — 37%.