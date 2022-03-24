В Чехии магазины с российскими товарами стали «украинскими»

В Чехии магазины с российскими товарами массово поменяли вывески и стали «украинскими», пишет Pražská Drbna.

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Пражские магазины с российскими продуктами в последние недели столкнулись с всплеском недовольства местных жителей. На витринах появляются оскорбительные надписи, соцсети торговых точек атакуют антироссийскими комментариями.

Сын владельца магазина «Мозаика» в Жижкове Ян рассказал изданию, что агрессия в адрес торговых точек нелогична – большинство владельцев «русских» магазинов украинцы.

«Большинство российских магазинов принадлежат украинцам. На самом деле я знаю только одного русского, у которого есть такой магазин, и он в Карловых Варах. Все остальные из Украины», - рассказал собеседник издания.

По его словам, из-за антироссийских настроений торговцам приходится менять стратегию, которая «работала годами».

«Месяц назад слово «русский» было более популярным, чем слово «украинец». И именно поэтому люди так назвали свои магазины, это привлекало больше клиентов. Я видел, пожалуй, только один магазин, на котором написано «украинские и российские деликатесы», - сказал Ян.

Все, у кого было русское название, после начала спецоперации на Украине побежали «стирать и заклеивать скотчем, ставить везде украинский флаг», чтобы им не разбили витрины, сообщил он.