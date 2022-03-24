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1 час назад

Глава ЕК заподозрила РФ в попытке обхода санкций

Елена Прошина

Евросоюз не предоставит России возможности обходить санкции и требовать оплату за природный газ в рублях. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Глава ЕК заподозрила РФ в попытке обхода санкций
Фото: ReutersReuters

«Это было бы односторонним решением и явным нарушением контракта. Являлось бы попыткой обойти санкций, мы не допустим действий в обход наших ограничений. Время, когда энергетика могла использоваться для шантажа, прошло», — сказала фон дер Ляйен.

Ранее на заседании с кабмином президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия перестанет принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, и перейдет к расчетам в рублях. Российский лидер подчеркнул, что изменения коснутся только валюты платежа, остальное останется по-прежнему.

В мире,Владимир Путин,Еврокомиссия,ЕС,
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