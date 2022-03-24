Глава ЕК заподозрила РФ в попытке обхода санкций

Евросоюз не предоставит России возможности обходить санкции и требовать оплату за природный газ в рублях. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

«Это было бы односторонним решением и явным нарушением контракта. Являлось бы попыткой обойти санкций, мы не допустим действий в обход наших ограничений. Время, когда энергетика могла использоваться для шантажа, прошло», — сказала фон дер Ляйен.

Ранее на заседании с кабмином президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия перестанет принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, и перейдет к расчетам в рублях. Российский лидер подчеркнул, что изменения коснутся только валюты платежа, остальное останется по-прежнему.