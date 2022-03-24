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1 час назад

Байден заявил о намерении Путина «развалить НАТО»

Газета.RuГазета.Ru

Президент США Джо Байден выразил мнение, что глава России Владимир Путин «пытается развалить» Североатлантический альянс. Слова американского лидера приводит РИА «Новости».

Байден заявил о намерении Путина «развалить НАТО»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Что Владимир Путин пытается сделать с самого начала, так это развалить НАТО. И я говорю это еще с тех самых дней, когда я был вице-президентом США. Развалить НАТО. Ему предпочтительнее иметь дело с 30 независимыми странами, чем с 30 объединенными странами», — заявил Байден.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Байден высказался за исключение России из G20

Ранее Байден в ходе беседы с журналистам выступил за исключение России из «Группы двадцати» (G20, «Большая двадцатка»). Он также рассказал, что данный вопрос уже обсуждался странам — участниками форума, однако не все из них поддерживают подобные меры. При этом американский президент призвал в случае отказа от исключения России рассмотреть возможность предоставления Украине права присутствовать на встречах.

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