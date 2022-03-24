Байден: США ответят, если РФ применит химоружие на Украине

США и их союзники по НАТО «ответят» в случае, если Россия решится применить химическое оружие на Украине, заявил на пресс-конференции в Брюсселе американский президент Джо Байден. Его слова приводит «РИА Новости».
«Мы ответим. Мы ответим, если президент России Владимир Путин применит его. Каким именно будет ответ, будет зависеть от характера использования химического оружия», — сказал Байден.
При этом он отметил, что решение при данном сценарии НАТО примет «по факту».
Ранее Байден заявил, что Россия обвиняет США и Украину во владении химическим и биологическим оружием, потому что сама планирует его использовать. В РФ данные сообщения назвали «злонамеренными инсинуациями».