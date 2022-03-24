Байден: США ответят, если РФ применит химоружие на Украине

США и их союзники по НАТО «ответят» в случае, если Россия решится применить химическое оружие на Украине, заявил на пресс-конференции в Брюсселе американский президент Джо Байден. Его слова приводит «РИА Новости».

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«Мы ответим. Мы ответим, если президент России Владимир Путин применит его. Каким именно будет ответ, будет зависеть от характера использования химического оружия», — сказал Байден.

При этом он отметил, что решение при данном сценарии НАТО примет «по факту».