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1 час назад

Байден: США ответят, если РФ применит химоружие на Украине

Елена Прошина

США и их союзники по НАТО «ответят» в случае, если Россия решится применить химическое оружие на Украине, заявил на пресс-конференции в Брюсселе американский президент Джо Байден. Его слова приводит «РИА Новости».

Байден: США ответят, если РФ применит химоружие на Украине
Фото: ReutersReuters

«Мы ответим. Мы ответим, если президент России Владимир Путин применит его. Каким именно будет ответ, будет зависеть от характера использования химического оружия», — сказал Байден.

При этом он отметил, что решение при данном сценарии НАТО примет «по факту».

Ранее Байден заявил, что Россия обвиняет США и Украину во владении химическим и биологическим оружием, потому что сама планирует его использовать. В РФ данные сообщения назвали «злонамеренными инсинуациями».

В мире,Джозеф Байден,Владимир Путин,НАТО,
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