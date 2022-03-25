Швейцария отказалась приостанавливать вещание ряда российских СМИ, по блокировке которых есть решение Европейского союза . Об этом сообщает Reuters со ссылкой на швейцарское правительство.

«Федеральный совет (правительство — прим. «Ленты.ру») принял решение не применять меру ЕС о приостановке трансляции ряда российских СМИ, а именно Sputnik и RT», — говорится в заявлении властей.

Ранее постоянные представители стран Евросоюза заявили о готовности ввести запрет на вещание Russia Today и Sputnik на территории всех стран. 16 марта в Канаде запретили вещание телеканалов Russia Today и RT France, 18 марта лицензию телеканала RT на вещание в Великобритании отозвал британский медиарегулятор Ofcom. 24 марта вещание телеканала RT на территории республики запретил Национальный совет Австрии.