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1 час назад

Швейцария отказалась приостанавливать вещание ряда российских СМИ

Lenta.ruLenta.ruиещё 1

Швейцария отказалась приостанавливать вещание ряда российских СМИ, по блокировке которых есть решение Европейского союза. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на швейцарское правительство.

Швейцария отказалась приостанавливать вещание ряда российских СМИ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Федеральный совет (правительство — прим. «Ленты.ру») принял решение не применять меру ЕС о приостановке трансляции ряда российских СМИ, а именно Sputnik и RT», — говорится в заявлении властей.

Ранее постоянные представители стран Евросоюза заявили о готовности ввести запрет на вещание Russia Today и Sputnik на территории всех стран. 16 марта в Канаде запретили вещание телеканалов Russia Today и RT France, 18 марта лицензию телеканала RT на вещание в Великобритании отозвал британский медиарегулятор Ofcom. 24 марта вещание телеканала RT на территории республики запретил Национальный совет Австрии.

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