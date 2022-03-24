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38 минут назад

Байден: Украина должна сам решить, идти ли на территориальные уступки на переговорах с РФ

ТАССТАСС

Власти Украины должны самостоятельно решить, нужно ли им идти на какие-либо территориальные уступки на переговорах с Россией. Об этом заявил в четверг президент США Джо Байден на пресс-конференции в Брюсселе.

Байден ответил на вопрос о возможной передаче территорий Украины России
Фото: EPAEPA

"Это в полной мере решать Украине. Нельзя говорить об Украине без участия Украины, - ответил он на вопрос, следует ли, по его мнению, Киеву "уступить какие-либо украинские территории для прекращения огня".

"Я не считаю, что им придется делать это. Но это им решать", - добавил Байден.

Он констатировал, что "идут переговоры" между Украиной и РФ, и подчеркнул, что не участвует в данных консультациях.

Байден высказался за исключение России из G20

В мире,Джозеф Байден,
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