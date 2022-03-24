Байден ответил на вопрос о возможной передаче территорий Украины России

Власти Украины должны самостоятельно решить, нужно ли им идти на какие-либо территориальные уступки на переговорах с Россией. Об этом заявил в четверг президент США Джо Байден на пресс-конференции в Брюсселе.
"Это в полной мере решать Украине. Нельзя говорить об Украине без участия Украины, - ответил он на вопрос, следует ли, по его мнению, Киеву "уступить какие-либо украинские территории для прекращения огня".
"Я не считаю, что им придется делать это. Но это им решать", - добавил Байден.
Он констатировал, что "идут переговоры" между Украиной и РФ, и подчеркнул, что не участвует в данных консультациях.