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39 минут назад

Япония вводит новые санкции против 25 россиян и 81 российской компании

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Власти Япония вводят новые санкционные меры в отношении 25 частных лиц и 81 компании из России, а также запрет на экспорт в Россию предметов роскоши.

Япония вводит новые санкции против РФ
Фото: ReutersReuters

Это следует из данных, опубликованных на сайте МИД Японии.

В частности, санкции вводятся в отношении председателя «ВЭБ.РФ» Игоря Шувалова, а также родственников российских чиновников и бизнесменов.

Также Япония вводит запрет на экспорт в Россию предметов роскоши.

Ранее стало известно, что власти Япония вводят новые санкционные меры в отношении частных лиц и компаний из России, в частности, против официального представителя МИД России Марии Захаровой, а также компаний «Рособоронэкспорт» и «Вертолёты России».

До этого власти Японии ввели ограничения против президента России Владимира Путина, зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева, главы МИД России Сергея Лаврова и 49 российских компаний.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида ранее заявлял о введении Токио санкций в отношении ЦБ России.

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