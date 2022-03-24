Байден и Макрон не пожали руку Джонсону на саммите НАТО

На опубликованных кадрах видно, как Эммануэль Макрон и Джо Байден проходят мимо британского премьера и подходят к группе других участников саммита для обмена рукопожатиями.

24 марта в Брюсселе прошел внеочередной саммит глав стран Североатлантического альянса. По итогам встречи лидеры стран НАТО заявили, что альянс не будет вводить миротворцев на Украину, чтобы избежать конфликта с Россией. При этом НАТО увеличит свое присутствие в странах Восточной Европы, усилит системы ПВО и ПРО и дополнительно создаст в Европе четыре многонациональные боевые группы.