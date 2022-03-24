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1 час назад

Байден и Макрон не пожали руку Джонсону на саммите НАТО

Вероника Полынина

Президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон на саммите НАТО прошли мимо премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, не пожав ему руку. Видеозапись со встречи в Брюсселе публикует РЕН ТВ.

Байден и Макрон не пожали руку Джонсону на саммите НАТО
Фото: ReutersReuters

На опубликованных кадрах видно, как Эммануэль Макрон и Джо Байден проходят мимо британского премьера и подходят к группе других участников саммита для обмена рукопожатиями.

24 марта в Брюсселе прошел внеочередной саммит глав стран Североатлантического альянса. По итогам встречи лидеры стран НАТО заявили, что альянс не будет вводить миротворцев на Украину, чтобы избежать конфликта с Россией. При этом НАТО увеличит свое присутствие в странах Восточной Европы, усилит системы ПВО и ПРО и дополнительно создаст в Европе четыре многонациональные боевые группы.

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Также альянс пообещал передать Украине снаряжение для защиты от химического, биологического и ядерного оружия, а также средства киберзащиты.

В мире,Эммануэль Макрон,Борис Джонсон,Джозеф Байден,НАТО,
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