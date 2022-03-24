Зеленский призвал G7 создать систему глобальной безопасности

Президент Украины Зеленский предложил лидерам стран Группы семи (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) принять участие в создании системы гарантий безопасности для Украины.

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Обращаясь в четверг по видеосвязи к участникам саммита G7 в Брюсселе, Зеленский призвал их "принять участие в создании новой системы гарантий безопасности для Украины" - "реальных гарантий, действенных, которые способны остановить любого агрессора за 24 часа".

"Мы предложили создать такое объединение - U24, - продолжил Зеленский. - Это то, что действительно необходимо миру. Миру нужны новые действенные альянсы, новые эффективные гарантии".

Он в очередной раз призвал к усилению санкций против РФ и увеличению поставок оружия, а также предложил странам G7 принять участие в восстановлении Украины и перечислить Украине замороженные активы России в качестве "репараций".