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1 час назад

Зеленский призвал лидеров G7 создать систему глобальной безопасности по его плану

ТАССТАСС

Президент Украины Зеленский предложил лидерам стран Группы семи (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) принять участие в создании системы гарантий безопасности для Украины.

Зеленский призвал G7 создать систему глобальной безопасности
Фото: ReutersReuters

Обращаясь в четверг по видеосвязи к участникам саммита G7 в Брюсселе, Зеленский призвал их "принять участие в создании новой системы гарантий безопасности для Украины" - "реальных гарантий, действенных, которые способны остановить любого агрессора за 24 часа".

"Мы предложили создать такое объединение - U24, - продолжил Зеленский. - Это то, что действительно необходимо миру. Миру нужны новые действенные альянсы, новые эффективные гарантии".

Он в очередной раз призвал к усилению санкций против РФ и увеличению поставок оружия, а также предложил странам G7 принять участие в восстановлении Украины и перечислить Украине замороженные активы России в качестве "репараций".

16 марта Владимир Зеленский, выступая перед Конгрессом США, предложил создать новую международную структуру - "союз ответственных стран". По его замыслу, в этот союз должны войти страны, будут иметь силу и способность немедленно останавливать конфликты, предоставлять всю необходимую помощь в течение 24 часов. Зеленский также неоднократно призывал страны Запада предоставить Киеву гарантии безопасности, в случае если НАТО признает, что не готова принять Украину в свои ряды.

В мире,Владимир Зеленский,НАТО,Конгресс США,
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