Швейцария отказалась от конфискации активов россиян

Власти Швейцарии арестовали активы попавших под санкции россиян, но конфисковывать их не будет. Об этом заявил представитель Государственного секретариата по экономике Эрвина Боллинджера. Его слова приводит РБК.

Он отметил, что Швейцария будет действовать в соответствии с многолетней практикой, в рамках которой имущество и активы только блокируются, но формально по-прежнему принадлежат попавшим под санкции лицами. По словам Боллинджера, у властей страны нет никаких правовых оснований для дополнительных действий в отношении имущества россиян.