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12 минут назад

Швейцария отказалась от конфискации активов россиян

Елена Прошина

Власти Швейцарии арестовали активы попавших под санкции россиян, но конфисковывать их не будет. Об этом заявил представитель Государственного секретариата по экономике Эрвина Боллинджера. Его слова приводит РБК.

Швейцария отказалась от конфискации активов россиян
Фото: ReutersReuters

Он отметил, что Швейцария будет действовать в соответствии с многолетней практикой, в рамках которой имущество и активы только блокируются, но формально по-прежнему принадлежат попавшим под санкции лицами. По словам Боллинджера, у властей страны нет никаких правовых оснований для дополнительных действий в отношении имущества россиян.

«Сегодня я впервые могу дать вам информацию о сумме замороженных средств. На сегодняшний день SECO было уведомлено о средствах и активах на общую сумму около 5,75 миллиардов швейцарских франков», — заявил он.

Он добавил, что среди замороженных активов находятся банковские счета, наличные, недвижимость и предметы искусства.

В случае расширения санкций ЕС их количество может вырасти, подчеркнул Боллинджер.

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