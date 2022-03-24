Польша предложила направить на Украину гуманитарную миссию

Премьер-министр республики Матеуш Моравецкий заявил, что Польша на саммите Европейского союза предложит отправить на Украину гуманитарную миссию НАТО и «других стран и международных организаций», передает ТАСС.

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По словам польского премьера, Польша старается организовать гуманитарную, дипломатическую и военную помощь Украине.

Ранее США поддержали идею передать советские военные самолеты из Польши Украине.

В начале марта пресс-служба военно-морских вооруженных сил Украины сообщила, что Польша совместно с Болгарией и Словакией предоставят Украине 70 боевых самолетов МиГ-29 и Су-25.

Моравецкий также сообщал, что Польша планирует передать Украине «боеприпасы, ПЗРК Grom и дроны разного типа».

Вице-премьер Польши по вопросам безопасности Ярослав Качиньский предлагал направить на Украину вооруженную миссию НАТО.