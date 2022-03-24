В Турции предрекли крах доллара после "важного хода Путина"

Читатели турецкого издания En Son Haber отреагировали на новость о решении российского президента Владимира Путина продавать газ «недружественным» государствам только за рубли. Комментарии пользователей из Турции приводит РИА «Новости».

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Читатели сочли решение Владимира Путина правильным и мудрым и рекомендовали правительству своей страны последовать примеру России. По мнению турецких пользователей, продажа газа за рубли приведет к росту российской валюты и концу гегемонии американского доллара.

«Путин — действительно умный политик»,

«А почему мы не продаем продукцию оборонной промышленности за лиры?»,

«США вырыли яму, но сами в нее попадут. Путин сделал важный ход, теперь доллар не смогут использовать в качестве кнута»,

«В период Байдена доллар превратится в ничто. Американская гегемония подходит к концу», - написали пользователи в комментариях.