В Турции предрекли крах доллара после "важного хода Путина"

Читатели турецкого издания En Son Haber отреагировали на новость о решении российского президента Владимира Путина продавать газ «недружественным» государствам только за рубли. Комментарии пользователей из Турции приводит РИА «Новости».
Читатели сочли решение Владимира Путина правильным и мудрым и рекомендовали правительству своей страны последовать примеру России. По мнению турецких пользователей, продажа газа за рубли приведет к росту российской валюты и концу гегемонии американского доллара.
«Путин — действительно умный политик»,
«А почему мы не продаем продукцию оборонной промышленности за лиры?»,
«США вырыли яму, но сами в нее попадут. Путин сделал важный ход, теперь доллар не смогут использовать в качестве кнута»,
«В период Байдена доллар превратится в ничто. Американская гегемония подходит к концу», - написали пользователи в комментариях.
Напомним, что 23 марта президент России Владимир Путин заявил, что отныне РФ будет принимать оплату за поставки газа в «недружественные» страны в рублях, поскольку получать оплату в долларах и евро «не имеет смысла». Президент поручил ЦБ и правительству в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях.