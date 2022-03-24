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25 минут назад

Макрон предупредил мир о беспрецедентном продовольственном кризисе

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что мир стоит на пороге беспрецедентного продовольственного кризиса. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Макрон предупредил мир о беспрецедентном продовольственном кризисе
Фото: ReutersReuters

Помимо этого Макрон также выступил за сохранение каналов для переговоров с Россией для деэскалации на Украине.

Ранее Макрон во время представления своей предвыборной программы на пресс-конференции назвал РФ «электрошоком» для НАТО. По его словам, Россия своими действиями на Украине «придала стратегическую значимость альянсу и сделала его еще более необходимым».

В мире,Эммануэль Макрон,НАТО,
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