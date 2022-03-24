Макрон предупредил мир о беспрецедентном продовольственном кризисе

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что мир стоит на пороге беспрецедентного продовольственного кризиса. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Помимо этого Макрон также выступил за сохранение каналов для переговоров с Россией для деэскалации на Украине.

Ранее Макрон во время представления своей предвыборной программы на пресс-конференции назвал РФ «электрошоком» для НАТО. По его словам, Россия своими действиями на Украине «придала стратегическую значимость альянсу и сделала его еще более необходимым».