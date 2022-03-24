Пока вы не уснули: требование Совета Европы к Москве и заявление Мединского об угрозе России

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В Совете Европы обратились к России с требованием

Комитет министров Совета Европы призвал Россию оплатить членство в организации, длившееся до 16 марта 2022 года. Об этом сообщает ТАСС.

Резолюцию с призывом к РФ комитет министров Совета Европы принял на заседании 23 марта.

«Российская Федерация должна полностью выполнить свои финансовые обязательства в рамках ее участия в Совете Европы и частичных соглашениях, до даты прекращения ее полномочий <...> на основе принципа соразмерности», - подчеркивается в документе.

Мединский заявил об угрозе существованию России

Помощник президента страны и глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что в текущих условиях актуален вопрос о самом существовании России. Об этом пишет РИА Новости.

Такое заявление Мединский сделал на заседании межведомственной комиссии по историческому просвещению.

«На кону сегодня само существование России», - заметил он.

Песков ответил на вопрос об «исчезновении» Шойгу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слухи об «исчезновении» главы Минобороны РФ Сергея Шойгу. По его словам, у министра обороны «много» забот, связанных с военной спецоперацией на Украине, пишет ТАСС.

Напомним, что накануне в Сети начали появляться сообщения о том, что Шойгу с 12 марта перестал делать публикации в социальных сетях и появляться в медиа.

«У министра обороны сейчас много забот. Идет специальная военная операция. Конечно, сейчас не совсем время для медийной активности, это вполне понятно», — заявил он.

Кулеба призвал отказаться от «унизительной» для Европы сделки по газу

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал европейские страны не соглашаться на требование Москвы и не проводить расчеты за энергоресурсы в рублях. Об этом пишет «Московский комсомолец».

«Я призываю эти страны сделать мудрый и ответственный выбор», - заявил глава МИД Украины, отметив, что требования платить за нефть и газ в рублях «унизительны» для Европы.

При этом глава украинского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что «Россия контратакует на экономическом фронте, на финансовом фронте и пытается поставить ЕС в сложную ситуацию».

Британия расширила антироссийские санкции

Власти Великобритании расширили санкции против России. В список внесли 59 лиц и организаций, говорится на сайте правительства.

Под рестрикции попали, в частности, Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфабанк, СМП-Банк, РЖД, «Совкомфлот», «Русгидро».

Польша заблокировала банковские счета российского посольства

Посол России в Польше Сергей Андреев заявил, что Варшава заблокировала банковские счета российской дипмиссии под предлогом «финансирования терроризма».

«Я затронул вопрос, что с конца февраля заблокированы наши счета. Причем, об этом я раньше еще не говорил, но добавлю любопытную деталь, счета были заблокированы по решению сначала минфина, а потом решением польского прокурора на том основании, что средства с этих наших счетов якобы могут использоваться для отмывания незаконно полученных средств, либо для финансирования терроризма», — сказал он в эфире Первого канала.

США ввели новые санкции против России

Минфин США ввел санкции в отношении российских оборонно-промышленных предприятий, Государственной думы и ее членов, сообщается на сайте ведомства.

В сообщении указано, что санкции вводятся в отношении ключевых лиц, «способствовавших вторжению» на Украину.

Так, в списке оказались 48 компаний, которые, по словам Минфина США, «входят в оборонно-промышленную базу России и производят оружие, которое использовалось Россией в нападениях на население, инфраструктуру и территорию Украины». Эти компании будут отключены от западных «технологических и финансовых ресурсов».

В России задумали создать госмагазины без наценки

Умерла российская модель журнала Playboy

Телеграм-канал "Плохие новости"

Российская манекенщица Лидия Пономарева скончалась на 27 году жизни. Об этом сообщил на своей странице во «ВКонтакте» фотограф Сергей Корольков.

«К сожалению, не стало Лиды Пономаревой. Надеюсь, ее душа обрела покой. Пусть земля тебе будет пухом», — написал мужчина в посте, прикрепив фотографию девушки.

В России задумали создать госмагазины без наценки

В России задумали создать государственные торговые сети с фиксированными ценами на товары первой необходимости. Автор инициативы — уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. Об этом сообщает RT.

Соответствующее предложение было направлено в Минпромторг, Минсельхоз и на имя первого заместителя председателя правительства Андрея Белоусова.

УЕФА захотел запретить России проводить Евро-2028/32

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) намерен провести срочное совещание, на котором будет рассматриваться вопрос о запрете участия России в отборе на проведение чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов. Об этом со ссылкой на The Telegraph пишет РИА Новости.