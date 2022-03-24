Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию

Генеральная ассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию за авторством США, Украины, Британии, Грузии, Германии по гуманитарной ситуации на Украине.
За принятие резолюции проголосовали 140 стран, воздержались 38, против были Белоруссия, Эритрея, КНДР, Россия и Сирия, передает РИА «Новости».
Проект, который изначально планировалось принимать в СБ ООН, содержал политические оценки (как и нынешняя резолюция в Генассамблее), осуждающие Россию.
В принятой резолюции отмечается, что она «требует немедленного прекращения боевых действий РФ против Украины».
Авторы заявляют, что «военное наступление России на территории Украины и его гуманитарные последствия достигают масштабов, которых международное сообщество не видело в Европе десятилетиями». В тексте есть призыв об исполнении принятой 2 марта резолюции ГА ООН.
ГА ООН также «подчеркивает, что блокада городов Украины, в частности, города Мариуполя, еще более усугубляет гуманитарную ситуацию».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.