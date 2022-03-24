Генассамблея ООН приняла западную резолюцию по Украине

Генеральная Ассамблея в четверг в рамках специальной сессии приняла подготовленную Францией и Мексикой резолюцию по гуманитарной ситуации на Украине, передает корреспондент ТАСС с места событий. За документ проголосовали 140 делегаций, против пяти, воздержались 38.