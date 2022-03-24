Генассамблея ООН приняла западную резолюцию по Украине

Генеральная Ассамблея в четверг в рамках специальной сессии приняла подготовленную Францией и Мексикой резолюцию по гуманитарной ситуации на Украине, передает корреспондент ТАСС с места событий. За документ проголосовали 140 делегаций, против пяти, воздержались 38.
В тексте возлагается ответственность на Россию за сложившийся на Украине кризис.
Резолюции Генеральной Ассамблеи не носят обязательного характера.
Генассамблея ООН не одобрила проведение голосования по проекту резолюции ЮАР по Украине, сообщил корреспондент ТАСС.