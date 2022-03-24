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18 минут назад

Генассамблея ООН приняла западную резолюцию по Украине

ТАССТАСС

Генеральная Ассамблея в четверг в рамках специальной сессии приняла подготовленную Францией и Мексикой резолюцию по гуманитарной ситуации на Украине, передает корреспондент ТАСС с места событий. За документ проголосовали 140 делегаций, против пяти, воздержались 38.

Генассамблея ООН приняла западную резолюцию по Украине
Фото: ReutersReuters

В тексте возлагается ответственность на Россию за сложившийся на Украине кризис.

Резолюции Генеральной Ассамблеи не носят обязательного характера.

Генассамблея ООН не одобрила проведение голосования по проекту резолюции ЮАР по Украине, сообщил корреспондент ТАСС.

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