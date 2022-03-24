Великобритания готова помогать националистам с Украины

Российские пранкеры Лексус и Вован провели видеоконференцию с министром внутренних дел Великобритании Прити Пател от имени премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Тизер к видео-пранку опубликован в Youtube.

Фото: ТАСС ТАСС

В тизере Вован задает Прити Пател вопрос, не боятся ли жители Великобритании украинских националистов, «опасаться которых пытается заставить (президент РФ Владимир) Путин».

Британский министр отвечает, что страна запустила программу материальной поддержки для местных семей, чтобы те проявляли финансовую заинтересованность в приеме украинских беженцев.

Пранкер, изображая украинского премьера, уточняет, что речь идет именно о тех людях, «которые считаются националистами, неонацистами и бандеровцами».

Пател, улыбаясь, заявляет, что британцы «однозначно не боятся» этих людей и «весьма ощутимо» готовы им помогать.