В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 96.05EUR 105.47
Войти в почту
11 минут назад

Великобритания готова помогать националистам с Украины

Вероника Полынина

Российские пранкеры Лексус и Вован провели видеоконференцию с министром внутренних дел Великобритании Прити Пател от имени премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Тизер к видео-пранку опубликован в Youtube.

Великобритания готова помогать националистам с Украины
Фото: ТАССТАСС

В тизере Вован задает Прити Пател вопрос, не боятся ли жители Великобритании украинских националистов, «опасаться которых пытается заставить (президент РФ Владимир) Путин».

Британский министр отвечает, что страна запустила программу материальной поддержки для местных семей, чтобы те проявляли финансовую заинтересованность в приеме украинских беженцев.

Пранкер, изображая украинского премьера, уточняет, что речь идет именно о тех людях, «которые считаются националистами, неонацистами и бандеровцами».

Пател, улыбаясь, заявляет, что британцы «однозначно не боятся» этих людей и «весьма ощутимо» готовы им помогать.

Полную версию диалога пранкеры обещали опубликовать в течение ближайшего времени.

В мире,Денис Шмыгаль,Владимир Путин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители