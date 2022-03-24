В Мьянме начался форум с участием бизнеса Евразийского экономического союза

общество дружбы и сотрудничества с республикой союз Мьянма

Фото: общество дружбы и сотрудничества с республикой союз Мьянма общество дружбы и сотрудничества с республикой союз Мьянма

Форум «Государственно-частный диалог: возможности рынка Евразийского экономического союза» привлек к участию делегацию Российской Федерации из сфер IT-технологий, добычи полезных ископаемых, химической индустрии, сельского хозяйства, промышленности и туризма.

Участники с обеих сторон призвали к взаимовыгодному расширению импортно-экспортных рынков и диверсификации торговли в условиях, когда Запад пытается вести агрессивную санкционную политику в ущерб собственной экономике.