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14 минут назад

В Мьянме начался форум с участием бизнеса Евразийского экономического союза

Lenta.ruLenta.ru

В столице Мьянмыгороде Нейпьидо ― открылся представительный международный форум с участием бизнеса государств-членов Евразийского экономического союза, экспертного и гуманитарного сообществ, а также представителей Евразийской экономической комиссии.

В Мьянме начался форум с участием бизнеса Евразийского экономического союза
Фото: общество дружбы и сотрудничества с республикой союз Мьянмаобщество дружбы и сотрудничества с республикой союз Мьянма

Форум «Государственно-частный диалог: возможности рынка Евразийского экономического союза» привлек к участию делегацию Российской Федерации из сфер IT-технологий, добычи полезных ископаемых, химической индустрии, сельского хозяйства, промышленности и туризма.

Участники с обеих сторон призвали к взаимовыгодному расширению импортно-экспортных рынков и диверсификации торговли в условиях, когда Запад пытается вести агрессивную санкционную политику в ущерб собственной экономике.

В мире,ЕАЭС,Евразийская экономическая комиссия,
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