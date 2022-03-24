В Мьянме начался форум с участием бизнеса Евразийского экономического союза

В столице Мьянмы ― городе Нейпьидо ― открылся представительный международный форум с участием бизнеса государств-членов Евразийского экономического союза, экспертного и гуманитарного сообществ, а также представителей Евразийской экономической комиссии.
Форум «Государственно-частный диалог: возможности рынка Евразийского экономического союза» привлек к участию делегацию Российской Федерации из сфер IT-технологий, добычи полезных ископаемых, химической индустрии, сельского хозяйства, промышленности и туризма.
Участники с обеих сторон призвали к взаимовыгодному расширению импортно-экспортных рынков и диверсификации торговли в условиях, когда Запад пытается вести агрессивную санкционную политику в ущерб собственной экономике.