Захарова предсказала Латвии потери при закрытии доступа российским судам

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала инициативу Риги запретить российским судам заход в порты Латвии. Она назвала эту идею абсурдной и предсказала большие экономические потери для латышей.
По словам Захаровой, в случае принятия Латвией запрета грузопотоки России будут переориентированы. Уже сегодня в портах Прибалтики наблюдается нисходящая динамика в загрузке. Если политики этих стран решили еще больше снизить грузооборот в собственных портах, это их дело.
Дипломат также отметила, что российские порты в Балтийском и Черноморском бассейнах будут продолжать функционировать и ускоренно развиваться, а экономические интересы европейских стран неизбежно пострадают.