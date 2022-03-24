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49 минут назад

Захарова предсказала Латвии потери при закрытии доступа российским судам

Российская ГазетаРоссийская Газета

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала инициативу Риги запретить российским судам заход в порты Латвии. Она назвала эту идею абсурдной и предсказала большие экономические потери для латышей.

Захарова предсказала Латвии потери при закрытии доступа российским судам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Захаровой, в случае принятия Латвией запрета грузопотоки России будут переориентированы. Уже сегодня в портах Прибалтики наблюдается нисходящая динамика в загрузке. Если политики этих стран решили еще больше снизить грузооборот в собственных портах, это их дело.

Дипломат также отметила, что российские порты в Балтийском и Черноморском бассейнах будут продолжать функционировать и ускоренно развиваться, а экономические интересы европейских стран неизбежно пострадают.

В мире,Мария Захарова,МИД России,
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