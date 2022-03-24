Захарова предсказала Латвии потери при закрытии доступа российским судам

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала инициативу Риги запретить российским судам заход в порты Латвии . Она назвала эту идею абсурдной и предсказала большие экономические потери для латышей.

По словам Захаровой, в случае принятия Латвией запрета грузопотоки России будут переориентированы. Уже сегодня в портах Прибалтики наблюдается нисходящая динамика в загрузке. Если политики этих стран решили еще больше снизить грузооборот в собственных портах, это их дело.