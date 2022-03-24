Захарова обратилась к греческому народу по поводу ситуации на Украине

"Неужели вы не понимаете, как страдал Донбасс все 8 лет и какая страшная, чудовищная катастрофа произошла на Украине, когда националистические батальоны стали частью вооруженных сил этой страны и они были заряжены на изничтожение того населения, которое не подчинялось бы их воле? Неужели из собственной истории вы не можете извлечь того самого урока, который поможет вам понять происходящее? Я верю в то, что вы это должны понять", - заявила Захарова в ходе брифинга в четверг.