Захарова обратилась к греческому народу по поводу ситуации на Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о предстоящем 25 марта Дне независимости Греции, обратилась к греческому народу и призвала его понять ситуацию, происходящую вокруг Украины.
"Неужели вы не понимаете, как страдал Донбасс все 8 лет и какая страшная, чудовищная катастрофа произошла на Украине, когда националистические батальоны стали частью вооруженных сил этой страны и они были заряжены на изничтожение того населения, которое не подчинялось бы их воле? Неужели из собственной истории вы не можете извлечь того самого урока, который поможет вам понять происходящее? Я верю в то, что вы это должны понять", - заявила Захарова в ходе брифинга в четверг.
По ее словам, Россия и Греция имеют многовековую историю отношений, основанных на взаимоуважении и равноправии.
"Народы наши двух стран не раз плечом к плечу противостояли общим угрозам, приходили на выручку друг к другу в сложные исторические моменты, в том числе в борьбе против фашизма и нацизма в годы Второй мировой войны", - добавила она.
Захарова выразила уверенность в том, что народ Греции разделяет те отношения, которые сложились между Москвой и Афинами, а также заявила, что в прошлом Россия внесла решающий вклад в борьбу Греции за независимость.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что ее целью являются демилитаризация и денацификация Украины.